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Son dakika: DSÖ'den flaş Wuhan kararı: Yeni ekip gönderiliyor!

#Koronavirüs#DSÖ#Wuhan
Son dakika: DSÖden flaş Wuhan kararı: Yeni ekip gönderiliyor

Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Son dönemde varyantlar ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili DSÖ'den ezber bozan bir adım geldi.

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor.

Ancak virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor. Bu konuda pek çok iddia ve teori ortaya atılsa da virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan sızdığı iddiası ise bir kez daha gündemde.

Zira Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Wuhan'daki tesisi incelemek için yeni bir adım atma kararı aldı.

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Gelen ilk bilgilere göre, DSÖ, Kovid-19'un Wuhan'daki laboratuvardan kaçıp kaçmadığı konusunda yapacağı araştırma için yeni uzmanlardan oluşan bir ekip kurdu.

The Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre söz konusu ekipte biyogüvenlik, laboratuvar güvenliği, genetik ve virüslerin insanlara nasıl yayıldığı konusunda uzmanlaşmış bilim insanlarından oluşacak.

Bir DSÖ sözcüsü, yeni ekibin verilere erişiminin sağlanması gerektiğine vurgu yaparak Çin'e çağrıda bulundu.

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DSÖ MERCEK ALTINA ALMIŞTI

Pandeminin başladığı günden beri defalarca ortaya atılan bu iddia ile ilgili geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama gelmişti.

DSÖ tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuvar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti.

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'YARASA KADIN'DAN İDDİALARA YANIT

Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Prof. Shi Zhengli geçtiğimiz aylarda bu iddialara yanıt vermişti.

Shi, laboratuvarlarda yeterince güvenli olmayan yarasa koronavirüsleri ile riskli deneyler yapıldığı suçlamasını reddetmiş ve 'Kanıtın olmadığı bir iddianın doğru olmadığını kanıtlamak için nasıl bir kanıt sunabilirim ki?' demişti.

Shi bu süreçte yaşadıkları için 'Dünyanın nasıl bu hale geldiğini bilmiyorum, masum bir bilim insanının üzerine sürekli iftira atılıyor' ifadelerini kullanmıştı.

'Laboratuvarında pandemi patlak vermeden önce yeni koronavirüsün herhangi bir kaynağı var mıydı?' sorusuna Shi'nin yanıtı ise 'hayır' şeklinde olmuştu.

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#Koronavirüs#DSÖ#Wuhan