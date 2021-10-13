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Son dakika... DSÖ'den flaş 'takviye doz' açıklaması

#Kovid Aşısı#Koronavirüs#DSÖ
Son dakika... DSÖden flaş takviye doz açıklaması

Özellikle Delta varyantı sonrası pek çok ülkenin aldığı takviye doz kararına DSÖ'den çok sert bir eleştiri geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu kararların 'adaletsiz' olduğunu iddia etti ve durdurulması gerektiğini söyledi.

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Dünya 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. 2019'un son günlerinde hayatımıza giren virüs 5 milyona yakın cana mal oldu.

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı ise küresel vaka ve ölüm sayılarındaki artışın bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

Bu nedenle pek çok ülke Delta varyantına karşı daha iyi koruma sunabilmek adına takviye doz kararı aldı. Bu karara Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) sert bir eleştiri geldi.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu kararların 'adaletsiz' olduğunu iddia etti ve durdurulması gerektiğini söyledi.

Tedros,CNN International'dan Becky Anderson'a verdiği demeçte pandemiyi dünyanı her yerinde geniş çaplı aşılama çalışması yapmadan bitiremeyeceğimizin altını çizdi.

Tedros, 'Takviye dozlara başlamak gerçekten küresel bir topluluk olarak yapabileceğimiz en kötü şey. Bu aynı zamanda adil değil' ifadelerini kullandı.

Tedros, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Okyanusya'nın hepsinin nüfuslarının yüzde 50'sinden fazlasına tek bir aşı dozu uyguladığını, Afrika'da ise nüfusunun yalnızca yüzde 7'sinin bir doz aldığının altını çizdi.

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Son dakika... DSÖden flaş takviye doz açıklaması

 

Benzer uyarılar geçtiğimi günlerde Avustralyalı bilim insanlarından da gelmişti. Aşı adaletsizliğine dikkat çeken ekip bu durumun koronavirüsün tamamen gezegenimizden silinmesi için 2030'a kadar beklememiz anlamına geldiğinin altını çizdi.

Zira mevcut aşı oranları, 19'dan fazla düşük gelirli ülkede 2030'a kadar yüzde 70 seviyesine ulaşamayacak. Ekip bu durumun yeni ve daha ölümcül varyantların karşımıza çıkmasına neden olabileceği görüşünde.

Raporda gelişmekte olan 28 ülkeden ankete katılan 77 uzmanın üçte ikisi şimdi önlem alınmazsa virüsün bir yıldan kısa sürede mutasyona uğrayacağına inandığını belirtiliyor.

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#Kovid Aşısı#Koronavirüs#DSÖ