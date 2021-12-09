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Son dakika... DSÖ'den flaÅŸ Omicron açÄ±klamasÄ±

#DSÖ#Omicron VaryantÄ±#Koronavirüs
Son dakika... DSÃ–den flaÅŸ Omicron aÃ§Ä±klamasÄ±

Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omicron varyantÄ±nÄ±n ÅŸu anda 57 ülkede görüldüÄŸünü açÄ±kladÄ± ve varyant ile ilgili çok konuÅŸulacak açÄ±klamalara imza attÄ±.

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2019'dan beri koronavirÃ¼sÃ¼n (Kovid-19) penÃ§esindeki dÃ¼nya tabiri caizse son haftalarda Omicron ile yatÄ±p Omicron ile kalkÄ±yor.

Daha bulaÅŸÄ±cÄ± olduÄŸu ve aÅŸÄ±larÄ± kÄ±smen etkisiz bÄ±rakabileceÄŸi iddiasÄ± ile gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen varyant ile ilgili DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) yeni aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

DSÃ–'nÃ¼n son epidemiyolojik raporu ile Omicron'daki son durum netlik kazandÄ±. Rapora gÃ¶re, yeni varyant 57 Ã¼lkeye yayÄ±ldÄ±.

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DELTA'NIN YERÄ°NÄ° ALABÄ°LECEK MÄ°?

Avrupa HastalÄ±k Ã–nleme ve Kontrol Merkezi, Omicron varyantÄ±nÄ±n aylar iÃ§inde Avrupa'da Delta'nÄ±n yerini alarak baskÄ±n varyant haline gelebileceÄŸini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

DSÃ– ise ÅŸimdilik Delta varyantÄ±nÄ±n baskÄ±n tÃ¼r olmaya devam ettiÄŸini ve Omicron'un bulaÅŸÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ciddiyetini belirlemek iÃ§in daha fazla veriye ihtiyaÃ§ olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

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Son dakika... DSÃ–den flaÅŸ Omicron aÃ§Ä±klamasÄ±

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SÃ¶z konusu raporda 'Omicron'un diÄŸer varyantlara kÄ±yasla bÃ¼yÃ¼me avantajÄ±na sahip olabileceÄŸine dair kanÄ±tlar var gibi gÃ¶rÃ¼nse de, bunun artan bulaÅŸÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼p dÃ¶nÃ¼ÅŸmeyeceÄŸi henÃ¼z bilinmiyor' ifadelerine yer verildi.

TOPLAM VAKALARIN SADECE %0.1'Ä°

Son 60 gÃ¼nde kÃ¼resel Covid veri tabanÄ±na yÃ¼klenen 899. bin 935 Kovid-19 test Ã¶rneÄŸinden 897 bin 886'sÄ±nÄ±n (%99.8) Delta, 713'Ã¼nÃ¼n (%0.1) Omicron olduÄŸu bilgisinin ise altÄ± Ã§izildi.

DSÃ– ayrÄ±ca yeni varyantÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ilk Ã¼lke olan GÃ¼ney Afrika'nÄ±n 29 KasÄ±m ve 5 AralÄ±k tarihleri â€‹â€‹arasÄ±nda 62 bin 21 vaka bildirdiÄŸini ve bu sayÄ±nÄ±n Ã¶nceki haftaya gÃ¶re yÃ¼zde 111'lik bir artÄ±ÅŸ anlamÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.

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BU BELÄ°RTÄ°LERE DÄ°KKAT

Omicron bulaÅŸan hastalarÄ±n daha Ã¶nceki varyantlara yakalananlardan farklÄ± semptomlara sahip olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen varyantÄ± saptayan doktor olan Coetzee, tedavi ettiÄŸi hastalara dayanarak baÅŸlÄ±ca semptomlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu semptomlarÄ±n yorgunluk, vÃ¼cut aÄŸrÄ±larÄ± ve baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± olduÄŸunu belirten Coetzee, 'SemptomlarÄ± daha Ã¶nce tedavi ettiklerimden Ã§ok farklÄ± ve Ã§ok hafifti' demiÅŸti.

DSÃ– verilerine gÃ¶re, onlarca Ã¼lkeye yayÄ±lan varyant henÃ¼z bir can kaybÄ±na yol aÃ§madÄ±.

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#DSÖ#Omicron VaryantÄ±#Koronavirüs

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