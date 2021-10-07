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Son dakika... DSÖ'den flaş 'Kuzey Kore' adımı

#Kuzey Kore#Koronavirüs#DSÖ
Son dakika... DSÖden flaş Kuzey Kore adımı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kuzey Kore'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tıbbi malzemelerini göndermek için çalışıyor.

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DSÖ'nün haftalık raporunda, Kuzey Kore'ye "stratejik stoklama ve daha fazla sevkiyat" için Çin'in Dalian Limanı üzerinden temel Kovid-19 tıbbi malzemelerinin sevkiyatına başlandığı belirtildi.

Bu malzemelerin ne olduğu ve Kovid-19'a yönelik sınır politikalarında katı bir yöntem izleyen Kuzey Kore'ye ulaşıp ulaşmadıkları konusunda detaylı bilgi verilmedi.

Kuzey Kore, DSÖ'ye 23 Eylül'e kadar 40 bin 700 kişiye Kovid-19 testi uygulandığını ve tüm testlerin negatif olduğunu bildirdi.

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DSÖ'nün raporunda, geçen hafta test edilenler arasında grip benzeri hastalıkları veya diğer semptomları olan 94 kişi ve 573 sağlık çalışanı olduğu kaydedildi.

Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) adına aşı tedarik eden ve dağıtan UNICEF, geçen ay Kuzey Kore'nin ülkeye gönderilmek istenen yaklaşık 3 milyon Sinovac aşısının salgından ciddi şekilde etkilenen diğer ülkelere gönderilmesini önerdiğini söyledi.

UNICEF, Kuzey Kore Sağlık Bakanlığının gelecekteki aşılar konusunda COVAX ile iletişim kurmaya devam edeceğini kaydetti.

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Virüsle mücadele kampanyasını "ulusal varlık" meselesi olarak nitelendiren Kuzey Kore, son iki yıldır sınır ötesi trafiği ve ticareti, ciddi şekilde kısıtlamıştı.

Son dakika... DSÖden flaş Kuzey Kore adımı

KİM'DEN İTİRAF GİBİ ADIM

Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ülke son zamanlarda koronavirüsün (Kovid-19) görülmediği tek ülke olduğu iddiası ile gündemdeydi.

Ancak Kim Jong Un, geçtiğimiz dönemde Kuzey Kore'nin katı Kovid-19 önleme tedbirlerini uygulamayan birkaç üst düzey yetkiliyi görevden almıştı.

Bu adım ülkede koronavirüs vakalarının görüldüğün işareti olarak yorumlanmıştı.

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#Kuzey Kore#Koronavirüs#DSÖ