Son dakika: DSÖ'den flaş aşı açıklaması... Uyarıyı o isim yaptı!

Yaklaşık 2 yıldırı koronavirüsün pençesinde olan Dünya, son aylarda virüsün varyantlarına çözüm arıyor.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve bugün gezegenimizdeki baskın varyant olan Delta, pek çok ülkenin planlarını değiştirdi.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan vaka artışlarının bir numaralı sebebi olarak gösterilen Delta, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de gündeminde.

Görünüşe göre, varyantlar DSÖ'nün Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'nin aşılar ile ilgili görüşlerini değiştirmiş dudumra.

Zira daha önce nufüsun yüzde 70'inin çift aşı yaptırmasının pandemiyi bitirebileceğini belirten Kluge, bu sefer oldukça karamsar açıklamalara imza attı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, DSÖ'nün Avrupa direktörü, aşıların yeni varyantlar nedeniyle pandemiyi sona erdirmeyeceğini söyledi.

Liderleri aşı stratejilerini yeniden gözden geçirmeye çağıran Kluge'ye göre bunun nedeni yeni çıkan varyantların sürü bağışıklığı perspektifini zayıflatması.

Kluge, ayrıca yeni Kovid suşlarının ortaya çıkmaya devam edeceğini ve virüsün grip gibi bizimle kalacağını söyledi.

Öte yandan dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 660 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 224 milyon 900 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 635 bine, iyileşenlerin sayısı 201 milyon 475 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 41 milyon 743 bini, Hindistan'da 33 milyon 232 bini, Brezilya'da 20 milyon 974 bini ve İngiltere'de 7 milyon 197 bini geçti.

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