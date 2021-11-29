Son dakika: DSÖ'den beklenen açıklama geldi: Omicron'da küresel risk çok yüksek!

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Koronavirüs salgını konusunda dünyadaki en yetkin kurum olan Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19'un yeni ortaya çıkan varyantı Omicron için tüm dünyanın merakla beklediği açıklamayı yaptı.

AFP'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yeni Omicron varyantına ilişkin küresel riskin 'çok yüksek' olarak değerlendirildiğini açıkladı.

DSÖ, yeni varyantın bulaşıcılığı ve daha öldürücü olup olmadığıyla ilgili belirsizliğin sürdüğünün altını çizerek henüz bu varyant sebepli ölüm yaşanmadığını duyurdu.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada Omicron ağırlıklı vakalardan oluşacak yeni bir koronavirüs dalgasının sonuçlarının yıkıcı olabileceği de belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada ise Kovid-19’un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle Güney Afrika’ya seyahatlerini askıya alan ülkelere seslenerek, "sınırları kapatmayın" çağrısında bulunmuş, “Omicron’un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri yok” ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan İngiltere hükümeti, bu akşam G7 ülkelerinin sağlık bakanlarının katılacağı acil bir toplantı yapılması çağrısında bulundu. Toplantıda Omicron varyantıyla ilgili bilgiler ve alınacak acil önlemlerin görüşülmesi talip ediliyor.

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Dünya Sağlık Örgütü Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edildiğini açıklamıştı. Varyantın ismi başta ‘Nu’ olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DSÖ'nün sınır kapatmama çağrısına rağmen aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirdi. Ancak buna rağmen Omicron varyantına Botswana, Hong Kong, Belçika, Almanya, İtalya, Çekya, Avustralya, İngiltere ve Kanada'da rastlandı.