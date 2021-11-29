Son dakika: DSÖ'den beklenen açıklama geldi: Omicron'da küresel risk çok yüksek!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicron dünyayı ayağa kaldırdı Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız 10 SORU 10 YANITOmicron dünyayı ayağa kaldırdı! Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız? 10 SORU 10 YANIT#Omicron
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
DSÖden açıklama geldi Ve ilan ettiler: Omicronda küresel riskDSÖ'den açıklama geldi! Ve ilan ettiler: Omicron'da küresel risk#Omicron
İzmir’de deniz taştı 52 il için uyarı…İzmir’de deniz taştı! 52 il için uyarı…#Hava Durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yılda verdiğimiz tüm sözleri tuttukCumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yılda verdiğimiz tüm sözleri tuttuk#Cumhurbaşkanı
İstanbulda otelci çift cinayetinde yeni gelişme... Yakalandılarİstanbul'da otelci çift cinayetinde yeni gelişme... Yakalandılar#İstanbul
Kapıköy Sınır Kapısında yoğunluk Uzun kuyruklar oluştuKapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk! Uzun kuyruklar oluştu #VAN
Omicron ile sarsılan dünyaya iyi haber... Umudun yeni adı SpidexOmicron ile sarsılan dünyaya iyi haber... Umudun yeni adı Spidex#Koronavirüs
Eski istihbaratçı Altaylının CIA ajanlarına gönderdiği e-postalar ortaya çıktıEski istihbaratçı Altaylı'nın CIA ajanlarına gönderdiği e-postalar ortaya çıktı#Enver Altaylı
Szalai için kafa karıştıran Chelsea açıklaması Dünyaca ünlü gazeteci anlattı...Szalai için kafa karıştıran Chelsea açıklaması! Dünyaca ünlü gazeteci anlattı...#Fenerbahçe
Oto sanayiye hücumOto sanayiye hücum#Otomotiv
Keşke herkes benim gibi görebilse seni'Keşke herkes benim gibi görebilse seni'#Kadir Doğulu
‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğene teslim olunca...‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğene teslim olunca...#Ünlüler Askerde
Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şovDekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov!#Hülya Avşar
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: DSÖ'den beklenen açıklama geldi: Omicron'da küresel risk çok yüksek!

#Omicron#DSÖ#Koronavirüs
Son dakika: DSÖden beklenen açıklama geldi: Omicronda küresel risk çok yüksek

İki yıla yakındır koronavirüs salgınının pençesinde olan dünyayı alarma geçiren yeni Kovid-19 varyantı Omicron ile ilgili olarak DSÖ'den flaş bir son dakika açıklaması geldi. DSÖ, Omicron varyantı için "Küresel risk çok yüksek" uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

Koronavirüs salgını konusunda dünyadaki en yetkin kurum olan Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19'un yeni ortaya çıkan varyantı Omicron için tüm dünyanın merakla beklediği açıklamayı yaptı.

AFP'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yeni Omicron varyantına ilişkin küresel riskin 'çok yüksek' olarak değerlendirildiğini açıkladı.

DSÖ, yeni varyantın bulaşıcılığı ve daha öldürücü olup olmadığıyla ilgili belirsizliğin sürdüğünün altını çizerek henüz bu varyant sebepli ölüm yaşanmadığını duyurdu.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada Omicron ağırlıklı vakalardan oluşacak yeni bir koronavirüs dalgasının sonuçlarının yıkıcı olabileceği de belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada ise Kovid-19’un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle Güney Afrika’ya seyahatlerini askıya alan ülkelere seslenerek, "sınırları kapatmayın" çağrısında bulunmuş, “Omicron’un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri yok” ifadesini kullanmıştı.

Gözden Kaçmasın

Hollandada Omicron alarmı Askeri polis uçağa baskın düzenlediHollanda'da Omicron alarmı! Askeri polis uçağa baskın düzenlediHaberi Görüntüle

Öte yandan İngiltere hükümeti, bu akşam G7 ülkelerinin sağlık bakanlarının katılacağı acil bir toplantı yapılması çağrısında bulundu. Toplantıda Omicron varyantıyla ilgili bilgiler ve alınacak acil önlemlerin görüşülmesi talip ediliyor.

Haberin Devamı

Dünya Sağlık Örgütü Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edildiğini açıklamıştı. Varyantın ismi başta ‘Nu’ olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DSÖ'nün sınır kapatmama çağrısına rağmen aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirdi. Ancak buna rağmen Omicron varyantına Botswana, Hong Kong, Belçika, Almanya, İtalya, Çekya, Avustralya, İngiltere ve Kanada'da rastlandı.

Gözden Kaçmasın

Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Omicron#DSÖ#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen