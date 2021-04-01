MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: DSÖ'den Avrupa'ya tepki: Bu yavaşlık kabul edilemez!
GeriDünya Son dakika: DSÖ'den Avrupa'ya tepki: Bu yavaşlık kabul edilemez!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 01.04.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Son dakika: DSÖ'den Avrupa'ya tepki: Bu yavaşlık kabul edilemez!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: DSÖ'den Avrupa'ya tepki: Bu yavaşlık kabul edilemez!

AFP'nin son dakika olarak geçtiği habere göre Dünya Sağlık Örgütü flaş bir açıklama yaptı. Avrupa'daki aşılama sürecinin yavaşlığının 'kabul edilemez' olduğu bildirildi.

AFP'nin son dakika olarak geçtiği habere göre Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19 aşılama süreciyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. DSÖ, Avrupa'daki aşılama sürecinin yavaşlığının 'kabul edilemez' olduğu bildirildi.

DSÖ açıklamasında aşılamanın yavaşlığıyla birlikte Avrupa'da koronavirüs vakalarında son bir ayda önceki aylara göre yaşanan artışın kaygı verici olmayı aşacak kadar kötü bir duruma geldiğine dikkat çekildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi