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Son dakika! DSÖ: Önümüzdeki iki ay içinde Avrupa'nın yarısı Omicron'a yakalanabilir

#DSÖ#Dünya Sağlık Örgütü#Koronavirüs
Son dakika DSÖ: Önümüzdeki iki ay içinde Avrupanın yarısı Omicrona yakalanabilir

Dünya Sağlık Örgütü'den (DSÖ) artan koronavirüs vakaları ile ilgili yapılan açıklamada 'Önümüzdeki iki ay içerisinde Avrupalıların yüzde 50'sinden fazlası Omicron'a yakalanabilir' ifadeleri yer aldı.

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Dünya genelinde koronavirüs vakaları artarken Avrupa Omicron varyantı ile mücadele etmeye devam ediyor. Vakalar mevcut hızda yayılmaya devam ederse Avrupa'daki insanların yarısından fazlası önümüzdeki iki ay içinde koronavirüse yakalanabilir.

DSÖ DUYURDU:YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASININ OMİCRON İLE ENFEKTE OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ

DSÖ'nün Avrupa ofisi bölge müdürü Hans Kluge düzenlediği basın toplantısında "Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), Avrupa'daki nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının önümüzdeki altı ila sekiz hafta içinde Omicron ile enfekte olacağını tahmin ediyor." dedi.

7 MİLYONDAN FAZLA YENİ VAKA

Kluge, Avrupa'da 2022'nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni koronavirüs vakası görüldüğünü ve iki haftalık bir süre içinde sayının iki katından fazla arttığını söyledi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 'HAFİF' OLARAK KATEGORİZE EDİLMELİ DEMİŞLERDİ

Dünya Sağlık Örgütü yöneticisi Tedros Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde koronavirüsün Omicron varyantının daha hızlı yayıldığını ve Delta varyantına göre daha hafif semptomlar gösterdiğini belirterek  "Buna rağmen semptomlar hafif olarak kategorize edilmemeli" demişti.

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#DSÖ#Dünya Sağlık Örgütü#Koronavirüs

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