Son dakika... DSÖ müfettişinden flaş Wuhan iddiası!

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüsün nerede ve nasıl çıktığına dair hala elimizde kesin bir bilgi yok.

Salgının başından beri gündemden düşmeyen Wuhan'daki Viroloji laboratuvarı yeni bir rapor ile yeniden tartışmaların odağında.

DSÖ, virüs ile Wuhan'daki labrotuar arasında bir bağ bulamadığını söylese de bu iddialar bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) müfettişinin açıklamaları ile bir kez daha gündeme geldi.

The Sun'da yer alan habere göre, DSÖ'de görev alan Dr Ben Embarek virüsün Wuhan'daki laboratuvarda yarasalarla çalışan bir bilim insanına veya laboratuvar çalışanına bulaşmış olabileceğini söyledi.

Embarek, 'sıfırıncı hasta'nın yani koronavirüs ile ilk enfekte olan kişinin bir laboratuvar çalışanı olmasının hayli mümkün olduğunun altını çizdi.

'Sahada numune alarak enfekte olan bir çalışan oldukça olası bir hipotez' diyen Dr Ben Embarek, ekibin buna dair doğrudan bir kanıt bulamadığını belirtti.

Çin uzun süredir pandeminin ilk günlerini örtbas etmekle suçlanıyor. Çin, pandeminin ilk günlerindeki 'varlığını gizlemek' için Wuhan'daki erken vakalarla ilgili önemli Kovid-19 verilerini sildi.

İddianın sahibi Seattle'daki Fred Hutchinson Kanser Merkezi'nde araştırmacı olan Jesse Bloom, 'Koronavirüsün kökeni ve erken yayılımı hala gizemini koruyor' dedi.

Silme için makul bir bilimsel neden olmadığının altını çizen Bloom, 'Bu nedenle, dizilerin varlıklarını gizlemek için silinmiş olması muhtemel görünüyor' ifadesini kullandı.

Bloom konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Wuhan'daki erken ayakta tedavi gören hastalardan alınan örnekler, virüsün yayılmasını anlamak isteyen herkes için bir altın madeni. Bunları gizlice silmek yerine örnekleri tam olarak sıralamak açıkça bilimsel olarak daha bilgilendirici olurdu.'

Bloom hazırladığı raporunda Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda salgından önce bildirilen vakalar olduğunu da iddia etti.

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