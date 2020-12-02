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Dünya
İsviçre, (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 08:08 | Son Güncelleme:

Son dakika... DSÖ: Bir haftada 4 milyon insan koronavirüse yakalanıyor

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Son dakika... DSÖ: Bir haftada 4 milyon insan koronavirüse yakalanıyor
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyada kaydedilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının geçen hafta yaklaşık 4 milyon arttığını açıkladı.

DSÖ’nün verilerine göre 23-29 Kasım tarihleri ​​arasında dünya çapında toplam 3 milyon 935 bin 330 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve 69 bin 916 ölüm gerçekleşti.

Önceki yedi günlük dönemde ise 4 milyon 60 bin 891 vaka ve 67 bin 221 ölüm bildirilmişti.

DSÖ, son zamanlarda görülen hafif düşüşe rağmen küresel enfeksiyon oranının yüksek kaldığını söylüyor.

Ancak ölüm oranı artmaya devam ediyor.

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