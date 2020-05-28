Son dakika! Donald Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına yönelik "kapatma" tehdidinin ardından, sosyal medya konusunda bir kararname imzaladı.

Twitter’a yönelik eleştiride bulundan Trump, "Twitterın bir içeriğin doğruluğunu kontrol etmeyi ya da görmezden gelmeyi tercih etmesi siyasi aktivizmden başka bir şey değildir" dedi.

TWITTER İLE TRUMP ARASINDA KAVGA



Twitter, “dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek” gerekçesiyle bazı paylaşımlarının altına eklediği “bilgiyi doğrulama” etiketini, salı günü Başkan Trump’ın California’da seçim hilesi yapılacağı konusunda attığı tweetlere de yerleştirmişti.

Bunun üzerine Trump, Twitter’ı “3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla” ve “ifade özgürlüğünü kısıtlamak” ile suçlamıştı.

Trump, çarşamba sabahı yaptığı Twitter paylaşımında ise “Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız.” ifadesini kullanmıştı.

Twitter’da 80,3 milyon takipçisi olan Trump, sosyal medyayı en aktif kullanan siyasi liderler arasında başı çekiyor.