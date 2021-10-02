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Son dakika: Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması

#Dışişleri#Yunanistan#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Son dakika: Dışişlerinden Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz’de gerginliği arttıran eylemleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz’de Gerginliği Arttıran Faaliyetleri' hakkında yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz yıllarda yaşanan gerginliklerin nedeni Yunanistan ve GKRY’nin maksimalist deniz yetki alanı iddiaları ve ülkemiz ile KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını yok sayan tek yanlı eylemleridir.

Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl AB’ye Doğu Akdeniz’de kapsamlı bir konferans toplanmasını teklif etmiş, Ada’nın ortak sahibi olan KKTC de hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rum tarafına 13 Temmuz 2019 tarihinde ayrıntılı bir öneri yapmıştır.

Tüm bu öneriler masada iken Yunanistan ve GKRY’nin son aylarda Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırarak tek yanlı ve tahrikkar faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ettiği görülmektedir.

Nitekim Yunanistan’ın son dönemde kıta sahanlığımızı ihlal girişimlerine ilaveten, GKRY de Malta bayraklı, İtalyan sahipli bir gemiyle 3 Ekim tarihinden itibaren KKTC’nin haklarını ve ülkemizin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde bir araştırma yapacağını duyurmuştur. GKRY Kasım ayında da Ada’nın güneyinde yeni bir sondaja başlayacağını duyurmaktadır.

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Tüm bu tek yanlı eylemler Doğu Akdeniz’de gerginliği arttıracak, barış ve istikrarı tehdit edecektir.

Yunanistan ve GKRY’nin bu tek yanlı eylemlerine karşı sahada ve masada gerekli adımlar atılmakta olup, bu eylemlere alet olmamaları gerektiği üçüncü ülkelerin de dikkatine getirilmektedir.

Ülkemiz Doğu Akdeniz’de hem kendi hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

Son dakika: Dışişlerinden Yunanistan açıklaması

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#Dışişleri#Yunanistan#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi