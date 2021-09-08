Son dakika: Dışişleri'nden Türkiye-Mısır İstikşafi İstişareleri açıklaması
Dışişleri Bakanlığı 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turunun ardından yazılı bir açıklama yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir.
Görüşmelerde, ikili konuların yanısıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konular da ele alınmıştır.
Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır."