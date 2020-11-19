Son dakika... Dışişleri'nden Pompeo'ya çok sert tepki

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun, İsrail'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir İsrail yerleşim birimini, ABD'nin de daimi üyesi olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2334 (2016) sayılı kararı başta olmak üzere, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırılığını kayıt altına alan BM kararlarının hilafına ziyaret etmesinin, "son derece vahim bir adım" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu ziyaretin arkasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır. Sorumsuzca atılan bu tür tek yanlı adımlar, İsrail-Filistin ihtilafının çözümüne yönelik yerleşik uluslararası parametrelere, BM kararlarına ve Filistin halkının hak ve özgürlüklerine halel getiremeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu tür hesaplı eylemlerin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunun altı çizilen açıklamada, "Filistinli kardeşlerimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını korumaya, Filistin’in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazandı. Fakat ABD Başkanı Donald Trump seçim sonuçlarını henüz kabul etmiş değil. Fakat oy sayımına ilişkin tüm veriler yarışın galibinin Biden olduğunu ortaya koydu.

TÜRKİYE'YE DE GELDİ AMA...

Trump Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo'nun görev süresi Joe Biden'ın Beyaz Saray'a çıkmasıyla son bulacak. Mike Pompe, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye de gelmiş ve İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmüştü.

Türkiye'de hiçbir resmi temasta bulunmayan Pompeo, İstanbul'dan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geçmişti.