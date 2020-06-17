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Dünya
DHA - AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 13:51,Son Güncelleme:

Son dakika... Dışişleri duyurdu: İtalyan bakanın ziyareti ertelendi

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Son dakika... Dışişleri duyurdu: İtalyan bakanın ziyareti ertelendi
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İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio’nun bugün Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Di Maio'nun ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.  Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio’nun bugün ülkemize gerçekleştirmesi öngörülen ziyaret, 19 Haziran 2020 Cuma gününe ertelenmiştir'' denildi.

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