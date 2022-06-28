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Son dakika... Dışişleri duyurdu: Ermenistan ile dördüncü görüşme 1 Temmuz'da...

#Türkiye#Ermenistan#Normalleşme Süreci
Son dakika... Dışişleri duyurdu: Ermenistan ile dördüncü görüşme 1 Temmuzda...

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşmenin 1 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında " Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.

14 OCAK'TA BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti. Özel Temsilciler ikinci görüşmeyi ise 24 Şubat’ta Viyana’da yapmıştı.

Son olarak Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen üçüncü görüşme 4 saat sürmüştü.

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#Türkiye#Ermenistan#Normalleşme Süreci

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