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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki vatandaşlar için duyurdu

#Dışişleri Bakanlığı#Ukrayna#Vatandaşlar

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da yaşayan vatandaşlar için bir duyuru yayımladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır" denildi.

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İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız,

Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.

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Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır.

Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929

Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612

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Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026

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