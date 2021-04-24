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Dünya
Haber Giriş: 24.04.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Boyun eğmeyeceğiz

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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Boyun eğmeyeceğiz

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İşte Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımı:

Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz.

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