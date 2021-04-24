Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Boyun eğmeyeceğiz

İşte Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımı:

Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz.

Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor.



Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız!



Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/RVSDYyKMom — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 24, 2021

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