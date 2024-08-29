×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük açıklaması: Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Kerkük#Irak
Son dakika... Dışişleri Bakanlığından Kerkük açıklaması: Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 19:34

Son dakika haberi... Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele kararlılığı tamdır. Söz konusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Kerkük’te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı. Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır.

Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir. Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır.

Son dönemde PKK’nın Irak’ta ‘yasaklı örgüt’ ilan edilmesi ve 15 Ağustos tarihinde Ankara’da imzalanan 'Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı” bu yaklaşımın ürünleridir.

Haberin Devamı

Söz konusu iş birliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Kerkük#Irak

BAKMADAN GEÇME!