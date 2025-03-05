Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, Gazze'nin yeniden imarına yönelik bir planın kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahire'de dün (4 Mart) düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, Gazze’nin yeniden imarına yönelik bir plan kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kalıcı ateşkesin sağlanması, Gazze'nin yeniden imarının başlaması ve Filistinlilerin kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını hedefleyen girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz" denildi.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞA PLANI

Henüz resmi olarak açıklanmayan yeniden inşa planının, Birleşmiş Milletler'in Gazze'nin yeniden inşası için öngördüğü maliyetle neredeyse aynı seviyede 53 milyar dolar olması bekleniyor. Altı ay sürecek erken toparlanma ve geçici barınma sağlanması aşamasının 3 milyar dolara mal olması bekleniyor.

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2027'ye kadar sürecek ve temel altyapı ihtiyacı ve kalıcı konutların inşasına odaklanacak sürecin 20 milyar dolar tutması beklenirken, 2030'a kadar devam edecek ve ilave konut, altyapı, sanayi ve ticaret tesisleri inşasını hedefleyen son safhanın ise 30 milyar dolara mal olması planlanıyor.