S-400'ler Ukrayna'ya verilsin polemiği! Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net yanıt

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarda düzenlenen Doha Forumu'nda Ukrayna savaşı ile ilgili soruları cevaplandırdı.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Lavrov'la ilgili sözleri sorulan Çavuşoğlu, "Biz arabulucuyuz ve bu noktada tarafsız olmalıyız. Bir yorum yapmamız doğru olmaz. Bizim işimiz her iki tarafında bu sorunu çözebilmesine yardımcı olabilmek. Sonuçta kararı Zelenski ve Putin verecek. Biz onları da bir araya getirmek istiyoruz." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;



UKRAYNA NATO VE AB ÜYELİĞİNİN OLMAYACAĞINI ÇOK NET ANLADI

"Ukrayna şunu anladı NATO üyeliği olmadı, olmayacak da. Bir çok üye Ukrayna ve Gürcistan'ın üyeliğine karşı. Ukrayna bunu net bir şekilde anladı. Ukrayna'nın Batı ile Rusya arasında seçim yapma şansı yok. Denge politikası olması lazım. Biz de NATO üyesiz. Rusya ile bir çok zorlu konuda beraber çalışıyoruz. Ukrayna'nın da daha dengeli bir politika izlemesi lazım.

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Mevcut durum hepimizi etkiliyor. Bizim her iki tarafla da mükemmel ilişkilerimiz var. Ukrayna ile serbest ticaret anlaşması imzaladık. 2 partner olan ülke var burada. Bu durum sadece bizi değil hepimizi etkiliyor. Bir an önce çözüm bulmalıyız.

S400 ANLAŞMASI

Bakan Çavuşoğlu S-400'lerle ilgili polemiğe net sözlerle cevap verdi şunları söyledi;



"S400'ler zaten Türkiye'ye geldi. Birileri S400'ler Ukrayna'ya verilsin dedi. Sanırım ABD tarafından söylendi bu sözler. Bu söz konusu bile olamaz. Türkiye'nin daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var mı. Tabii ki var. Biz müttefiklerimizden bunu alamazsak başka kaynaklara yöneliriz. Şimdi ihtiyaçlarımızın yüzde 70'inden fazlasını üretebiliyoruz. Hava savunma sistemimiz de olacak.



Bu bağlamda baktığımızda biz hala diğer alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Fransız ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü. Şimdi bu iki ülke ortak üretimi Türkiye'de yapmak ya da hava savunma sistemlerini bize satmak konusunda biraz daha ciddiler.

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Önümüzdeki her seçeneği değerlendiriyoruz. Ancak bizim ilk tercihimiz her zaman müttefiklerimiz. Bizim ülkemiz egemen bir ülke ve ihtiyaçlarımızı temin etmek zorundayız. Bizim birinci önceliğimiz Avrupa ama netice itibarıyla bunlar bize satılmazsa ne yapacağız?

Boris Johnson Cumhurbaşkanımızı aradı tüm ihtiyaçlarımız onlardan alabiliyoruz ama ABD ve diğer Avrupa ülkelerinde durum böyle değil. Ne yapalım acil ihtiyaçlarımız için ikna olmalarını mı bekleyelim?"

GÖÇMEN SORUNU, OLİGARKLARIN YATLARI

Savaş sonrası göçmen krizi sorulan Çavuşoğlu, 'Bu kriz olmadan önce biz şunu söyledik. Mülteci krizi devam edecek. Ülkelerini terk eden insanlar artacak." dedi.



Çavuşoğlu sözlerinin bölünmesi üzerine "Rus oligarkların Türkiye'ye gelip gelemeyeceği" sorusuna cevap verdi ve "Az önce mülteci dediniz şimdi oligark deyip cevap vermemi engelliyorsunuz. Biz ülkemizdeki her yasal faaliyete izin verip her yasa dışı faaliyete engel olacağız. Cevabım çok basit. Biz Avrupa yaptırımlarına katılmıyoruz. Ruslar Türkiye'ye turist olarak gelecekse sorun yok. Ukraynalılar gelecekse yine sorun yok. Türkiye'ye yasal olarak geldikleri sürece bir sorun yok." dedi.

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Çavuşoğlu diğer sorulara ise şu şekilde cevap verdi;



ANLAŞMA YAKIN MI? KIRIM VE DONBASS'TAKİ DURUM

"İşin biraz daha pişmesi lazım. Bir yakınlaşma oluyor ama her iki taraf bunun ayrıntısını versin. Donbass ve Kırım çok hassas konular. Bir yandan savaş devam ederken aynı zamanda müzakereler de devam ediyor. Bir anlaşmaya varırlarsa daha pozitif bir ortam oluşur."

TÜRKİYE NATO'DAKİ DURUMU NASIL GÖRÜYOR?

"Türkiye'nin NATO'ya bu olaydan önceki katkılarını keşke görseniz. NATO faaliyetleri konusunda Türkiye her zaman ilk 5'de. Türkiye NATO bütçesine katkıda bulunan ülkeler arasında ise ilk 8'de. NATO üyeleri arasında görüş ayrılıkları var. Ortak deklarasyonlar konusunda, ya da Rusya'ya verilecek cevaplar konusunda hep görüş ayrılıkları oldu. Ama Türkiye sağlam bir NATO müttefikidir ve katkı yapmaya devam edecektir. Biz birliğe NATO üyelerinin yüzde 90'ından daha fazla katkıda bulunduk.

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Şimdi genel olarak daha birlik olduğumuzu gördük. ABD Başkanı Biden da bunu söyledi. Düzenlenen zirvede bu dayanışmayı gözlerimizle de gördük."