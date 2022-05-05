Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Frontex açıklaması

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Ankara’da Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını cevapladı ve AP'nin Frontex'in bütçesine onay vermemesiyle ilgili gündemi yorumladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları ise şöyle oldu.

"Bizden bu konuda ilave bilgi ve belgeler de istendi. AP bir soruşturma başlatmıştı. AP 4 Mayıs'ta dün Fronex'in 2020 bütçesini de onaylamadı. Bu bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı.

İnsanlık dışı uygulamalara Frontex katıldı. Bütçenin onaylanmaması Frontex'i aklamaz. Bu geri itmeler sonrasında ölümler meydana geldi,

Denizin ortasında botlar şişlendiği için denizde de ölenler oldu. Yunanistan'ın da sorumluluğu var. Bu insani bir mesele. Ölümlerde Yunanistan'ın da sorumluluğu da var. Gözünün önünde olduğu için Frontex'in dolayısıyla AB'nin de sorumluluğu var. Sorumluların hesap vermesi gerekiyor."

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Bakan Çavuşoğlu Liberya bandıralı geminin kaptanı Erhan Seçkal'la ilgili son durumu da aktardı. Çavuşoğlu konuyla ilgili olarak şu sözleri sarf etti:

"Vatandaşımız Erhan Seçkal'ın durumu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Liberya bandıralı ama İngiliz şirketi, gemide birinci kaptan ve gemiden düşüyor. Sosyal medyada haberleri çıkınca büyükelçiliğimize bilgi verdik, gemi ile temasa geçtiler.

Gemi Avustralya'dan Vietnam'a yük taşıyan bir gemi. Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Yanında da Bali'de yaşayan, bu tür durumlarda henüz orada Başkonsolosluğumuz yok, orada bu tür konularda işbirliği yaptığımız vatandaşımız Mehmet Kaya aracılığı ile ulaştık.

Ona da teşekkür ediyoruz. Erhan Seçkal'la telefonda görüştüm, 66 saat suda kaldı ama durumu iyi.

Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek. Biletini almak istedik, şirketi bilet ve diğer masraflarını karşılayacakmış."

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN FRONTEX'E RET KARARI

AB'nin sınır güvenliğinden sorumlu kurumu Frontex, karıştığı skandallar nedeniyle Avrupa Parlamentosu'ndan veto yedi. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen düzensiz göçmenlerin geri itilmesine göz yuman kurumun 2020 yılındaki harcamalarına onay çıkmadı.

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Yunanistan, Ege Denizi'nde göçmenleri defalarca geri itti, Türkiye, bu göçmen dramını sık sık uluslararası platformlarda gündeme getirdi. Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamalarının önlenmesi çağrısı yaptı.

AB Sınır Güvenlik Ajansı Frontex ise yasa dışı uygulamaya göz yumdu. Karıştığı skandalların ardından Frontex, Avrupa Parlamentosu'ndan beklediği desteği alamadı. Frontex'in 2020 harcamaları onaylanmadı.

Atina'nın insanlık dışı göçmen politikası Frontex tarafından adeta desteklendi. Avrupa gazeteleri, Ege'deki düzensiz göçmenlerin yasa dışı olarak geri itilmesinde Frontex'in de rol aldığını belgeledi.

Yunan sahil güvenliğinin denizde terk ettiği göçmenleri Türkiye'nin kurtardığı da hatırlatıldı.

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FRONTEX'TE 'GERİ İTME' İSTİFASI

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi konuya ilişkin soruşturma açtı. Soruşturmada Frontex Başkanı Fabrice Leggeri ile üst düzey yetkililerin sığınmacıların geri itilmesine göz yumduğuna vurgu yapıldı. Durumun örtbas edildiği sonucuna varıldı.

Skandalların ardından Frontex Başkanı geçen Nisan ayında istifa etti.

Frontex'in 2020 harcamaları yeniden değerlendirilecek

Frontex'in 2020 yılında yaptığı harcamalar bu gelişmelerin ardından Avrupa Parlamentosuna takıldı.

Harcamaların usule uygunluğuna onay vermeyen milletvekilleri, Frontex hakkında, temel hakların ihlaline yönelik açılan soruşturmaları kararlarına gerekçe gösterdi ve soruşturma raporlarının detaylarınını görmeyi talep etti.

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Frontex bütçesi sonbaharda yeniden değerlendirilecek.