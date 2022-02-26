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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki!

#Mevlüt Çavuşoğlu#Nikos Dendias#Yunanistan
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan Dendiasa sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın böyle bir olağanüstü durumda bile Türkiye'yi karalamaya çalıştığını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın sözlerine tepki gösterdiği bir paylaşım yaparak tepkisini ortaya koydu. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın böyle bir olağanüstü durumda bile Türkiye'yi karalamaya çalıştığını söyledi.

Çavuşoğlu paylaşımında şu ifadeye yer verdi: "Dünya Ukrayna'da yaşanan trajediye odaklanırken, arkadaşım Nikos tek hobisine odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye'yi karalamak."

Mevlüt Çavuşoğlu bu sözleri Nikos Dendias'ın yaptığı paylaşım üzerine yazdı. Yunan Bakan Dendias sosyal medya hesabından paylaştığı imzasını taşıyan açıklamada "Dünya kamuoyu uluslararası hukuka saygı ve sınırların dokunulmazlığı konusunda son derece bilinçliyken, Türkiye'nin Ukrayna'daki durumu fırsatçı bir şekilde kullanmaya çalışması sadece zararlı olacaktır." demişti.

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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan Dendiasa sert tepki

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