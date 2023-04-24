Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

İHA
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 11:54
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki durum, Vilnius Zirvesi’nin hazırlıkları ve NATO genişlemesi konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Telefon görüşmesinde Ukrayna’daki durum, Vilnius Zirvesi’nin hazırlıkları ve NATO genişlemesi konuları ele alındı.