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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

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#Mevlüt Çavuşoğlu#NATO#Dünya
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 11:54

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki durum, Vilnius Zirvesi’nin hazırlıkları ve NATO genişlemesi konuları ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Telefon görüşmesinde Ukrayna’daki durum, Vilnius Zirvesi’nin hazırlıkları ve NATO genişlemesi konuları ele alındı.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#NATO#Dünya

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