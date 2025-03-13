Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'a gitti: Şara ile görüşecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi.

Bakan Fidan'ın, SDG'nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesi sonrası Ahmed Şara ile görüşeceği bildirildi.

Görüşmede diğer gündem maddeleri arasında, devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında çıkan çatışmaların yer alacağı ifade edildi.

ŞAM YÖNETİMİ VE SDG ANLAŞMAYA VARDI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’yi de içine alan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi ile el sıkıştı.

Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşmanın 8 maddeden oluştuğu açıklandı.

Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmada, YPG unsurlarının, Suriye Savunma Bakanlığı’nın şemsiyesi altında faaliyet göstereceği ve devletin kontrolündeki kurumlarla koordinasyon halinde çalışacağı ifade edildi.

Gözden Kaçmasın Şam yönetimi ve SDG anlaşmaya vardı Haberi görüntüle

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SURİYE: SDG SURİYE ORDUSU'NA KATILDI

Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın X hesabından yapılan paylaşımda, SDG'nin Suriye Ordusu'na katıldığı açıklandı.

Paylaşımda, imza atılan anlaşma metnine de yer verildi.

Metinde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır." maddesine yer verildi.

Metinde öne çıkan diğer ifadeler ise şöyle:

"Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanması; kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesi; Suriye devletinin, Esed rejiminin kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesine destek verilmesi, bölünme çağrıları, nefret söylemi ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne yayma girişimlerinin reddedilmesi; yürütme komitelerinin, anlaşmanın bu yılın sonunu aşmayacak şekilde uygulanması için çalışması."