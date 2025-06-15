Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımaları ele alındı.

Fidan, gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, çatışmaların sona ermesi ve İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili anlaşmazlığın çözümü için tek yolun diplomasi olduğunu belirtti.

Bakan Fidan, cumartesi günü Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile de telefon görüşmeleri yapmıştı. Taraflar, görüşmelerde İsrail'in saldırgan tutumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu.

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

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İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.