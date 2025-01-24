Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kaja Kallas ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Ankara'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile görüştü" denildi.



GÜNDEMDE NELER VAR?



Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, görüşmenin gündeminde Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi öne çıkan başlıklar. Bakan Fidan’ın Kallas ile yapacağı görüşmelerde Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği bir stratejik hedef olarak değerlendirdiğinin altını çizmesi ve katılım sürecinin canlandırılması beklentisini vurgulaması bekleniyor.



Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine bir an önce başlanması ve vize serbestisi için başlatılan diyalog sürecinin sonuçlandırılması, bu süreçte kolaylaştırıcı önlemler alınması da Ankara’nın gündeme getireceği başlıklar arasında.



Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar Türkiye-AB arasında göç konusunda yapılan iş birliğinin de toplantıda ele alınacağını söyledi. Bakan Fidan’ın görüşmede “Göç işbirliğinin adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde sahadaki gerçeklere göre yenilenmesi gerektiği” mesajını iletmesi bekleniyor.