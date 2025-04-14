×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan#Marco Rubio#ABD
Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABDli mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 17:20

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye, Rusya, Ukrayna ve Gazze konuları ele alındı.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin tesisine yönelik çabalar üzerine telefonda konuştu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Suriye'deki gelişmeler ile Gazze'deki insani durum da istişare edildi.

Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan#Marco Rubio#ABD

BAKMADAN GEÇME!