Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou ileortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Gambia ile olan ilişkilere değinen Çavuşoğlu, iki ülke arasında yatırım ve ticareti artırmak istediklerini söyledi. Ulaştırma ve inşaat alanında Türk şirketlerinin bölgede aktif olduğunu belirten Çavuşoğlu, ilerleyen süreçlerde özellikle sağlık alanında Gambia'ya destek verileceğini vurguladı.

Gambia'nın FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye ilk destek sağlayan ülke olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, FETÖ okullarını ilk kapatan ülkenin Gambia olduğunu belirterek teşekkürlerini sundu.



İSVEÇ'İN KARARINA TEPKİ

Toplantıda, İsveç Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ firarisi, Today’s Zaman’ın Eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetmesini de değerlendiren Çavuşoğlu şunları söyledi;

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"Özellikle yeni hükümetin gelmesi ile İsveç tarafından daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Sayın Başbakan'ın ziyareti de önemli oldu. Finlandiya'da da bazı açıklamalar ve yasal değişiklikler yapıldı. Bunlardan bazıları yılbaşından sonra devreye girecek. Söylenenler söylendi bundan sonra somut adım atılması gerekiyor.

İsveç'e yönelik talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya'dan güzel sözler değil somut eylemler görmek istiyoruz. Darbecilerin Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Önemli olan kimin ne karar verdiği değil bizim beklentilerimizin karşılanmasıdır.

PKK mensubu kişiler de var istenilenler arasında. Bir kişiyi iade ettiler. Şimdi bir kişiyi iade ettik bu konuyu kapatalım diye beklentileri varsa bu gerçekçi bir beklenti değil. Listede ne varsa onu yerine getirmekle yükümlüler.



İsveç Dışişleri Bakanı, Perşembe günü Ankara'ya geliyor. Kendisiyle görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz"

