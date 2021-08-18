MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan kritik Afganistan görüşmesi
GeriDünya Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan kritik Afganistan görüşmesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 18.08.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan kritik Afganistan görüşmesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu Lavrov'un ardından Chung Eui-Yong ve Marise Payne ile de görüştü.

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile telefonda görüştü. İkili Afganistan'da güvenliğin sağlanması çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Afganistan hakkında ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bölgede istikrarın sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile de birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan’daki son durum ele alındı.

 

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi