MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pompeo'yla görüştü!
GeriDünya Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pompeo'yla görüştü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 17:33 | Son Güncelleme:

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pompeo'yla görüştü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pompeo'yla görüştü!
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, ABD’nin aldığı karara ilişkin tepkiyi dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, ABD'nin aldığı yaptırım kararına ilişkin Türkiye'nin tepkileri dile getirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle