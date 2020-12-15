AA
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pompeo'yla görüştü!
Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, ABD’nin aldığı karara ilişkin tepkiyi dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, ABD'nin aldığı yaptırım kararına ilişkin Türkiye'nin tepkileri dile getirildi.
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