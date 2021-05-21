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Dünya
Haber Giriş: 21.05.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede NATO zirvesi hazırlıkları, 2030 belgesi ve Afganistan'daki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Stoltenberg'in telefon görüşmesinde 14 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıkları, NATO'nun gelecek on yıldaki istikametinin tayin edilmesinde rol oynayacak 2030 belgesi ve Afganistan'daki görüşmeler ele alındı.

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