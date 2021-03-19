Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, Libya dahil gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

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