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Dünya
Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 14:54 | Son Güncelleme:

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, Libya dahil gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, Libya dahil gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

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