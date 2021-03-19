Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, Libya dahil gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, Libya dahil gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
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