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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.07.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşıyla görüştü

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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin telefonda yapıldığı açıklandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Kıbrıs ve Türkiye'ye yönelik Covid-19 seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bugün Kıbrıs ve ülkemize yönelik Kovid-19 seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüşmüştür" denildi.

 

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