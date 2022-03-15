Son dakika! Mariupol’de camide mahsur kalan Türkler... Çavuşoğlu: Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları şöyle oldu:

"Dün akşam Sergey Lavrov beni gece yarısı aradı. Şartlar yavaş yavaş oluşuyor. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Vatandaşlarımızın camide yiyecek içecek sıkıntısı olmadığını da öğrendik. Sivillerin de çıkarılması konusunda çabalarımız sürdüreceğiz.

"Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Vatandaşlarımızın bugün yine tahliyesi için arkadaşlarımız çalışıyor. Lviv’den iki otobüsün kalkmasını bekliyoruz. Odessa’dan da yine bir otobüs kalkacak."

MARİUPOL'DEN TAHLİYELER BAŞLAYACAK

Mariupol’dan vatandaşlarımızın tahliyesi için şartlar oluşuyor. Bugün ya da yarın iyi haberi vereceğiz. Yiyecek, içecek sıkıntısı olmadığını öğrendik. Ateşkesin sürdürülebilir olması için çalışılıyor."