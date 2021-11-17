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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır!

#Mevlüt Çavuşoğlu#Azerbaycan#Ermenistan

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu toplantıda son günlerde Azerbaycan - Ermenistan sınırında yaşanan gerilim ve çatışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Ermenistan aylar önce bir kez daha Azerbaycan sınırlarını ihlal etmiş, provokasyona yönelik bu saldırılarından sonra yenilgiye uğramıştır. İmzalanan anlaşmadan sonra Azerbaycan'ın tavrı her zaman barıştan ve bölgenin geliştirilmesinden yana olsa da Ermenistan tarafı sürekli olarak sınır ihlalleri yaparak, Azerbaycan topraklarına sızarak provokasyona devam etmektedir. Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır. Ancak Ermenistan şunu bilmelidir ki bu tavrın kimseye faydası olmadığı gibi kendilerine de faydası yoktur. Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız. Ama provokasyonlarla ancak kaybeder.

Can Azerbaycan yalnız değildir yalnız da olmayacaktır. Azerbaycan’ı yalnız bırakmayız."

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