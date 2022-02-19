Son dakika... Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşıyla görüşecek

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İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Türkiye ve Yunanistan arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragkogiannis ile 21 Şubat 2022 tarihinde Atina'da bir çalışma toplantısı gerçekleştirecektir.

Sözkonusu toplantı, Sayın Bakanımız ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 2021 Nisan ayında Ankara’da yaptıkları görüşmede mutabık kaldıkları Pozitif Gündem girişiminin üçüncü toplantısı olacaktır. Önceki iki toplantı, 28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde Kavala’da ve 16 Haziran 2021 tarihinde Antalya’da düzenlenmiştir.