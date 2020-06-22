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Dünya
DHA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 13:25,Son Güncelleme:

Son dakika! Dışişleri açıkladı: 'İİT Jammu Keşmir Temas Grubu Acil Toplantısı' bugün yapılacak

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Son dakika! Dışişleri açıkladı: 'İİT Jammu Keşmir Temas Grubu Acil Toplantısı' bugün yapılacak
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Dışişleri Bakanlığı, 'İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Jammu Keşmir Temas Grubu Acil Toplantısı'nın bugün video konferans yöntemiyle yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın talebine binaen, Jammu Keşmir'de mevcut durumu ele almak üzere, bugün Dışişleri Bakanları düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Jammu Keşmir Temas Grubu Acil Toplantısı düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın da katılacağı ve video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, Keşmir'de devam eden insan hakları ve özgürlükler konusundaki sorunlar bağlamında İİT bünyesinde ortaklaşa atılabilecek adımların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

 

 

 

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