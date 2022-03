Son dakika: Direniş güçlerine katılan eski Ukrayna lideri CNN TÜRK'te... "Putin'in hiçbir şansı yok"

Haberin Devamı

"PUTİN TAMAMEN BİR DELİ"



Bu gece Rus bombardımanı gördük. 47 sivil hayatını kaybetti. Bunların arasında 14 çocuk vardı. Bu da size gösteriyor Putin'in tavrını. Avrupa'nın en Büyük nükleer santralini hedef aldılar. Çernobil'den 10 kat daha büyük olur. Buradaki nükleer sızıntının sınırı olmaz. Bu Putin'in tamamen deli olduğunu gösteriyor bize. İnsanlık için tehlike arz ediyor. Kendisi hem bir katil hem bir insanlık suçlusu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalı.



"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Ukrayna toprağını korumak için buradayım. Putin'in hiçbir şansı yok. Burada Ukrayna'yı ele geçiremez. Putin, Ukrayna halkının çiçeklerle karşılamasını bekliyordu, biz onu molotof kokteyleriyle karşıladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bize Bayraktar SİHA'ları verdi. Türk halkının desteğini de takdir ediyoruz. Rusya'nın işgalini kabul etmediler, bize destek verdiler. Şunu düşünüyoruz. Küresel birlik vaktidir. Bize yardımcı olmalıdırlar.





Bence NATO üye ülkeleri şunu anlamalı; Bu sadece Ukrayna için bir savaş değil. Biz hava sahamızı kapatabiliriz. NATO ortağımız. Onlar Ukrayna hava sahasını kullanabilirler. Çok büyük bedel ödüyoruz. 9 gündür 2 bin kişi kaybettik. Putin'in yaptığı büyük felaket. Burada insani bir felakete yol açıyorlar. Putin burada tüm sivil binaları vuruyor. Günün sonunda bizim için şu da yeterli olur; NATO bize askeri jetler verse de olur. Çok cesur pilotlarımız var. Onlar Rus uçaklarını vurabilirler, Ukraynamızı koruyabilirler. Erdoğan'ın küresel bir lider olarak çok önemli bir rol oynuyor. Bence şuanda her Ukraynalı kendi işini yapıyor. Cumhurbaşkanı Zelenski, ben kendi işlerimizi yapıyoruz. Ancak birlik içinde olarak profesyonel bir mücadele içinde bundan çıkabiliriz.Sayın Putin, Ukrayna'dan çık. 10 bin Rus askeri Ukrayna topraklarında öldü. Sizin salak ve deli fikirleriniz sonucu öldüler. Topraklarımızdan çıkın çünkü biz barış istiyoruz. Biz geleceğimiz, topraklarımız için savaşacağız. Size hiçbir şans tanımayacağız. Her gün yüzlerce sivil hayatını kaybediyor. Yüzlerce Ukraynalı asker ve binlerce Rus burada ölüyor. Bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu Putin anlamıyor. Savaşın devam ettiği her gün yaptırım getirmeliyiz ve Putin'in yaptıklarına bedel ödetmeliyiz. Burada ambargo da masada olmalı. Rus enerji kaynaklarına ambargo uygulanmalı. Türkiye de bu yaptırımlara dahil olmalı. Rus saldırganlara karşı Ukrayna'nın yanında olmalı