Son dakika... Dikkat çeken aşı araştırması: İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sadece yüzde 1,2'si çift doz aşı yaptıranlar

Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, İngiltere'de 2 Ocak-2 Temmuz arasında 51 bin 281 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin 38 bin 964'ü aşısızken, tek doz aşılıların sayısı 11 bin 677, çift doz aşılıların sayısı ise 640 oldu.

Böylece çift doz aşı olup da ölenlerin oranı, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının sadece yüzde 1,2'sini oluşturdu. Ayrıca verilere göre Kovid-19'dan ölen tam aşılıların yaş ortalaması 84.

Öte yandan bu süre zarfında Kovid-19'dan kaynaklanmayan 214 bin 701 ölüm kayıtlara geçti.

Dünya genelinde yeni koronavirüs vakalarının sayısı 225 milyon 331 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 641 bine, iyileşenlerin sayısı 201 milyon 895 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 41 milyon 821 bini, Hindistan'da 33 milyon 263 bini, Brezilya'da 20 milyon 989 bini ve İngiltere'de 7 milyon 226 bini geçti.

Çin'in doğusundaki Fucien eyaletine bağlı Putian şehrinde yerel kaynaklı 24 Kovid-19 vakasının ortaya çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı karantina tedbirleri alındı.

Bangladeş'te Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime, yaklaşık 18 ayın ardından tekrar başlandı.

Toyota Motor, Kovid-19 etkisi ile yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle mevcut mali yıl küresel araç üretimini düşürecek.

Japonya'da yaklaşan iktidar partisi iç seçimleri öncesinde ana muhalefet, Kovid-19 ile mücadelede düşük gelirli hanelere acil nakit yardımı verilmesini istedi.

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