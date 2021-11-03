Son dakika: Devlet televizyonu duyurdu: ABD İran'a ait petrol tankerine el koymaya çalıştı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladı!#Bill Gates
Faiz indirimi nasıl etkiledi Aylık 1.000 TL avantaj...Faiz indirimi nasıl etkiledi? Aylık 1.000 TL avantaj...#Konut Fiyatları
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çirkin paylaşımlar... Emniyetten açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çirkin paylaşımlar... Emniyet'ten açıklama!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kurtulmuş’tan dikkat çeken ‘seçim anketi’ açıklamasıKurtulmuş’tan dikkat çeken ‘seçim anketi’ açıklaması#Numan Kurtulmuş
Emri Putin verdi Rusyada devreye ordu girdiEmri Putin verdi! Rusya'da devreye ordu girdi #Koronavirüs
Kahraman Haydarcana acı veda... Olayın ardından babasını aramışKahraman Haydarcan'a acı veda... Olayın ardından babasını aramış#Ankara
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
TÜBİTAKta görevli Doç. Dr. Erbahar’ın ölümünde sır perdesi aralanıyorTÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Erbahar’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor#Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar
İkra Nurun korkunç ölümü Her şeyi itiraf ettiİkra Nur'un korkunç ölümü! Her şeyi itiraf etti#Kayseri
Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor İşte en popüler mesleklerYılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler#Üniversite
Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almışÜnlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Telefonu elinden düşürmeyenler dikkat Serçe parmağınız sinyal veriyor olabilir...Telefonu elinden düşürmeyenler dikkat! Serçe parmağınız sinyal veriyor olabilir...#Akıllı Telefon
Seda Sayan ısrar etti, Safiye Soyman bıçak altına yattıSeda Sayan ısrar etti, Safiye Soyman bıçak altına yattı#Seda Sayan
Birincilik tacı Itır Esenden alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itirafBirincilik tacı Itır Esen'den alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itiraf#Miss Turkey
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Devlet televizyonu duyurdu: ABD İran'a ait petrol tankerine el koymaya çalıştı!

#İran#ABD#Petrol Tankeri
Son dakika: Devlet televizyonu duyurdu: ABD İrana ait petrol tankerine el koymaya çalıştı

İran devlet televizyonu, ABD'nin Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerine el koymaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

İran, ABD'nin Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerine el koymaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD, Umman Denizi'nde İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyup, geminin taşıdığı petrolü başka bir tankere yükledikten sonra tankeri bilinmeyen bir noktaya götürdü.

Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin el koyduğu petrol tankerine helikopterle indirme operasyonu gerçekleştirdi. Tankerin kontrolünü ele geçiren Devrim Muhafızları üyeleri, tankeri İran kara sularına yönlendirdi.

Haberde ayrıca, ABD donanmasının tankeri yeniden ele geçirmek için birkaç helikopter ve savaş gemisiyle müdahale etmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu ifade edildi.

Söz konusu tankerin şu anda İran kara sularına getirildiği ve olayla ilgili görüntülerin kısa zaman içerisinde paylaşılacağı aktarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#ABD#Petrol Tankeri

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses