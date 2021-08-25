Son dakika: Delta'nın gizemini çözdüler! 300 kat daha fazla viral yüke sahip

Dünya tabiri caizse yaklaşık iki yıldırı koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor...

Dünya geleninde 4 milyondan fazla cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile gündemde. Bundalar dan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'edişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta dünyadaki baskın tür haline gelmiş durumda. Delta varyantının orijinal virüsten daha hızlı yayıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Güney Koreli bilim insanları bunun nedenini sonunda belirlemeyi başardı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), Delta'nın 300 kat daha fazla viral yüke sahip olduğunu belirledi.

Bilim insanları bunun semptomlarının ilk görüldüğü zamanda ortaya çıktığını ve zaman içinde düşüşe geçtiğini duyurdu.

Aynı açıklamaya göre, Delta olan kişideki viral yük dört günde 30 kata ve dokuz günde 10 kata kadar iniyor. 10 gün sonra ise diğer varyantlarda görülen seviyeye geriliyor.

Orijinal virüsten 2 kat daha bulaşıcı olduğu belirtilen Delta'nın bulaşıldığının altında yatan sebeplerden birisinin de bu olduğu düşünülüyor.

Zira bilim insanlarına göre, yüksek viral yük daha kolay bulaş anlamına geliyor.

DELTA BELİRTİLERİ NELER?

Öte yandan İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından King's College London'da görev alan bilim insanları, hastalığın 'şimdi farklı davrandığının' altını çiziyor.

Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Hint Varyantı'nın semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğine inanıyor.

Virüsü mercek altına alan bilim insanları yeni belirtileri açıkladı. Bazı semptomlar listeden çıkarılırken, ölümcül Hint varyantı sonrası yenileri listeye eklendi. İşte Kovid-19 geçiren hastalarda görülen en yaygın belirtiler...

Baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü

Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.

İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.

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