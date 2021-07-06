Son dakika: Delta bitmeden yeni kâbus! Dünyada Lambda paniği

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs dünya genelinde 4 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu.

Virüse karşı küresel aşılamada 3 milyar doz barajı geçilse de yeni varyantlar bilim dünyasını çaresiz bırakıyor.

Delta varyantıyla mücadele eden bilim insanları şimdi de Peru'da ortaya çıkan ve 30 ülkeye yayılan Lambda varyantına çözüm arıyor.

New York Post'ta yer alan habere göre, Bilim insanları Peru'yu kasıp kavuran son derece bulaşıcı bu yeni varyantın aşılara dirençli olabileceğinden endişe duyuyor. Uzmanlar ayrıca Lambda'nın Delta varyantından daha bulaşıcı olduğunun altını çiziyor.

Dünyadaki en yüksek pandemi ölüm oranına sahip olan Peru'da bu durumun söz konusu varyant nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ülkede virüse yakalanan her 10 kişiden 1'i hayatını kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Peru'da Lambda'nın Nisan ayından bu yana varyantlar için test edilen yeni enfeksiyonların yüzde 81'inden sorumlu olduğunu belirtiyor.

DSÖ ayrıca Lambda'nın 'potansiyel olarak artan bulaşıcılığa veya nötralize edici antikorlara karşı olası artan direnç'e yol açabilecek bir dizi mutasyon taşıdığının altını çizdi.

Şili'de yapılan bir araştırmada ise Lambda'nın aşıdan diğer varyantlara göre daha kolay kaçabildiği saptandı.

Santiago'daki Şili Üniversitesi'nden araştırmacılar konu ile ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Verilerimiz, Lambda varyantının başak proteininde bulunan mutasyonların, antikorları nötralize etmeye ve artan bulaşıcılığa kaçış sağladığını ilk kez gösteriyor.'

Bilim insanları Lambda'nın sırrını çözmeye çalışıyor. Ancak işleri oldukça zor.

Zira bu varyantın diğer varyantlara göre daha karmaşık bir şekilde mutasyona girmiş olması bilim insanlarının elini bir hayli güçleştiriyor.

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