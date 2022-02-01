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Son dakika... Danimarka'dan flaş BA.2 açıklaması: Omicron'dan daha bulaşıcı!

#Omicron#Koronavirüs#Dünya
Son dakika... Danimarkadan flaş BA.2 açıklaması: Omicrondan daha bulaşıcı

Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken Danimarka'dan BA.2 alt varyantı ile iligili yeni açıklamalar geldi. BA.2'nin Omicron'dan daha bulaşıcı olduğunu belirleyen bilim insanları bunun nedenini de açıkladı.

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Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen koronavirüs (Kovid-19) dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. 

Daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Omicron'un alt varyantı BA.2 ile ise yeni detaylar ortaya çıktı.

Statens Serum Institut'taki Danimarkalı hastalık gözetim uzmanlarının yaptığı araştırma, BA.2 alt varyantının BA.1'den (Omicron) 1,5 kat daha bulaşıcı olduğunu gösterdi.

Staten Serum Enstitüsü Müdürü Lillebaek, CNBC'ye, yaptığı açıklamada Omicron alt varyantının spike proteinin önemli bir alanında mutasyonlara sahip olduğu belirtti.

Lillebaek, söz konusu alanın genellikle daha yüksek bulaşıcılık ile bağlantılı olduğunun da altını çizdi.

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DSÖ NE DİYOR?

'Omicron'un kardeşi' olarak da anılan BA.2 ile ilgili geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) net bir açıklama gelmişti.

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DSÖ konu ile ilgili açıklamasında dünya çapında dolaşan baskın Omicron varyantının dört suşu olduğu bilgisine yer vermişti.

Açıklamada suşların çoğunun orijinal varyanta çok benzediği, yani şiddet veya bağışıklık üzerinde fazladan bir etki yaratmadığının altı çizilmişti.

NEREDEN ÇIKTIĞI BİLİNMİYOR

DSÖ, BA.2 ve BA.3'ü Omicron'un yeni alt varyantları olarak kaydetti. BA.2'nin ilk olarak nerede ortaya çıktığı bilinmiyor.

Son dakika... Danimarkadan flaş BA.2 açıklaması: Omicrondan daha bulaşıcı

Ancak şimdiye kadar, 40 ülkede BA.2'ye rastlandı. BA.3 için ise vaka oranlarının düşük seyrettiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Epidemiyolog ve Amerikan Bilim Adamları Federasyonu kıdemli üyesi Eric Feigl-Ding, BA.2'nin orijinal varyantı 'yerinden etme' olasılığı için 'gerçekten kötü bir işaret' yorumunda bulunmuştu.

Danimarka'daki Omicron vakalarının neredeyse yarısının BA.2 olduğunu belirten Ding, 'BA.2'nin Omicron'un (BA.1) yerini alması gerçekten kötü bir işarettir' demişti.

Ancak Delta'nın 200'den fazla alt varyanta neden olduğunu anımsatan bilim insanları Omicron'da yaşanan bu durumun son derece normal olduğunun altını çiziyor.

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DELTA'DAN 70 KAT DAHA HIZLI

Öte yandan Omicron ve Delta'ya karşılaştıran bilim insanları Omicron'un hava yollarında Delta'dan 70 kat daha hızlı çoğaldığını belirlemişti.

Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan araştırmada yeni varyantın akciğerlerde Delta'ya kıyasla 10 kat daha yavaş çoğaldığı bilgisine ulaşıldı.

Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğaldığını inceleyen bilim insanları bu sonuçların Omicron'un neden çok bulaşıcı ancak daha hafif bir hastalığa neden olduğunu açıkladığı görüşünde.

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#Omicron#Koronavirüs#Dünya

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