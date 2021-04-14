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Dünya
Haber Giriş: 14.04.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Son dakika! Danimarka AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu

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Son dakika! Danimarka AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Danimarka AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurduğunu açıkladı.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Danimarka AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurduğunu açıkladı.

Böylelikle Avrupa'da AstraZeneca'yı tamamen engelleyen ilk ülke Danimarka oldu. Damimarka'nın AstraZeneca kararı aşıda görülen ciddi yan etki vakaları sonrasında alındı.

Danimarka Sağlık Bakanlığı yetkilisi Soren Brostrom basın toplantısında yaptığı açıklamada 'seyrek ancak ciddi yan etkiler' şüphesi ifadesi kullanılırken 'Danimarka'nın koronavirüs aşılama kampanyası AstraZeneca aşıları olmadan yoluna devam edecek.' denildi.

Danimarka'da aşılamaya Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarıyla devam edilecek.

Danimarka'da AstraZeneca aşısı yaptıran 140 bin kişiden bir kısmında pıhtılaşmaya bağlı ciddi sağlık sorunları görülmüştü.

Son dakika...Flaş kararlar art arda geldi: AstraZeneca aşısına kendi ülkesinden yasak
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TOPLANTIDA KORKUTAN ANLAR

Öte yandan Danimarka'nın flaş kararının açıklandığı basın toplantısında yaşanan inanılmaz anlar izleyenleri korkuttu. Basın toplantısında açıklamaları yapan Soren Brostrom, o saniyelerde baygınlık geçirip yere yığılarak etraftakileri korkuttu. Hemen müdahale edilen Soren Brostrom'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

EMA VE DSÖ “GÜVENLİ” DEMİŞTİ

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtmişti.

Ondan fazla Avrupa ülkesi daha önce AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını askıya almış ya da sadece belli yaş gruplarına izin verecek şekilde yeniden düzenleme getirmişti.

Son dakika haberler... Bir aşıda daha yan etki kâbusu Uygulaması durduruluyor
Son dakika haberler... Bir aşıda daha yan etki kâbusu! Uygulaması durduruluyor

 

 

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