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Son dakika: Dağıstan'da sinagog ve kiliseye terör saldırısı!

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#Dağıstan#Sinagog#Kilise
Son dakika: Dağıstanda sinagog ve kiliseye terör saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 20:21

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da bir sinagog ve kiliseye düzenlenen saldırıda 6 polis hayatını kaybetti.

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Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler, bir sinagog ve bir kiliseye silahlı saldırı düzenledi. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “18.00 (TSİ) sıralarında Derbent’deki sinagog ve kilise saldırıya uğradı. İlk belirlemelere göre 6 polis öldü” ifadeleri kullanılarak, saldırganların beyaz renkli bir araçla olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Çatışma sonrası sinagogda yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölge yetkilileri ve soruşturma komitesi üyelerinin de yer aldığı bir ekip kriz masası oluşturdu. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından bölgeye uzmanlar gönderilirken, saldırganların kimliklerinin tespit edilerek yakalanmaları için bölgede çalışma başlatıldığı aktarıldı.

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#Dağıstan#Sinagog#Kilise

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