DHA
Son Güncelleme:
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Libya görüşmeleri
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid el-Dibeybe ile kritik görüşmeler geçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid el-Dibeybe ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Türkiye-Libya ilişkileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara