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Dünya
DHA
Haber Giriş: 20.03.2021 - 20:04 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Libya görüşmeleri

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Libya görüşmeleri

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid el-Dibeybe ile kritik görüşmeler geçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid el-Dibeybe ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Türkiye-Libya ilişkileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

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