Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile yaptığı görüşmede, dost ve kardeş Kazakistan’da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.

Türkiye’nin Kazakistan’la dayanışma içinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın da yaptığı açıklamada Kazakistan’a desteğin altını çizdiğini belirtti.

Kazakistan’da yeni hükümetin bir an önce kurulmasını ve gerginliğin kısa sürede sona ermesini temenni ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan halkının karşılıklı güven ve diyalog çerçevesinde sorunları aşacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulması halinde Türkiye’nin her türlü teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmelerinde de Kazakistan’ın istikrarı ve güvenliğinin komşuları başta olmak üzere tüm bölge için mühim olduğunu vurgulayarak, kardeş Kazakistan’ın diyalog yoluyla bu sorunu aşacağına emin olduğunu ifade etti.

SÖZCÜ KALIN'DAN DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kazakistan'da yaşanan olaylarla ilgili üzüntüsünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kazakistan’da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan’ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan’ın yanında olmaya devam edecektir."

KAZAKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, bölgeye barış gücü gönderme kararı alırken bugün ülkede yeni acil kararlar açıklandı.

Göstericilerin polis ve güvenlik güçlerinden ele geçirdikleri ağır silahları kullandığı çatışmalar büyüyor.

Şimdiye kadar güvenlik güçlerinden 13 kişinin öldüğü 353 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı açıklandı.