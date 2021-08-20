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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.08.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek!

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek!

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinde Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu ele alacak.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinde Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu ele alacak.

Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşme TSİ 1930'da gerçekleştirilecek.

Ayrıntılar geliyor...

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