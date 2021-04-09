Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme!

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim ana gündem maddesi oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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